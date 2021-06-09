Драка в аэропорту Нур-Султана из-за Ashyq: дебошира освободят от ответственности

Производство по административному делу прекращено.

Разбирательство между мужчиной, пытавшимся проникнуть в аэропорт Нур-Султана, минуя приложение Ashyq, и сотрудником безопасности аэропорта закончилось примирением, передает zakon.kz.

Постановлением административного суда от 26 мая 2021 года утверждено письменное соглашение о примирении между правонарушителем и потерпевшим. Производство по административному делу в отношении Т. прекращено и он освобожден от административной ответственности в связи с примирением сторон, - сообщили в суде.

Между тем факт совершенного М. Тулегеновым административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 73-2 КоАП, был подтвержден в суде совокупностью доказательств - фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении от 24 мая 2021 года, а также другими материалами данного административного дела.

Во время судебного разбирательства сотрудник безопасности аэропорта пояснил, что примирился с Тулегеновым. В связи с чем он просил освободить Тулегенова от административной ответственности в связи с примирением, претензий к нему не имеет.

Постановление не вступило в законную силу.

20 мая в здании Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев произошла драка между мужчиной, пытавшимся пройти в здание в обход Ashyq и сотрудником безопасности аэропорта. На просьбы сотрудников он не реагировал. Сотрудник аэропорта сильно не пострадал, но получил легкие телесные повреждения.

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