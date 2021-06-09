Почему в Казахстане подорожал картофель

Цены на овощ поднимают посредники или магазины.

Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров объяснил рост цен на картофель, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в стране картофеля хватает, и производства достаточно. Перепроизводство может завтра повлиять на то, что сельхозтоваропроизводители не смогут продать картофель даже по себестоимости. Такое бывало в прошлые годы. Поэтому больше, чем положено производить, я бы не посоветовал, - отметил глава Минсельхоза на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, цены на овощ поднимают посредники или магазины. И по решению этого вопроса работает министерство торговли и интеграции.

На сегодняшних день наши сельскохозяйственные товаропроизводители прямо со своих складов отпускают по цене 200 тенге, остальные 200 тенге - это уже надбавки посредников, либо тех же супермаркетов. Для исправления такой ситуации министерством торговли и интеграции проводится программа по строительству ОРЦ и товарораспределительных центров. Я думаю, что это нам поможет решить вопрос посредников, - пояснил Сапархан Омаров.

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Он добавил, что министерство сельского хозяйства в прошлом году в трех южных регионах провело пилотную программу "от поля до прилавка", когда СХТП напрямую заключали контракты с торговыми точками.

Программа себя хорошо зарекомендовала. Я думаю, что ее нужно дальше развивать. Во всех регионах есть стабилизационные фонды, сейчас правительством принято, что по ним сумма закупа будет увеличена до 50 млрд тенге. И через эти стабфонды будем регулировать цены, - уточнил глава ведомства.

Журналисты также поинтересовались у министра, подорожает ли продукция, если будут установлены тарифы на проезд по дорогам для грузовых авто до 37,5 тенге.

Подорожание услуг или энергоносителей, дополнительных услуг - приведет к удорожанию продукции. Поэтому мы совместно с заинтересованными органами будем в этом вопросе работать. Такой анализ мы еще не проводили, но будем, - заключил Омаров.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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