Развитие военного сотрудничества до 2025 года обсудили начальники штабов ВС стран СНГ

Особое внимание обращено на противодействие международному терроризму.

Развитие военного сотрудничества до 2025 года обсудили начальники штабов вооруженных сил стран СНГ.

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Мурат Бектанов принял участие в заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге.

В соответствии с повесткой заседания рассмотрен комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества. Участники проанализировали военно-политическую обстановку в мире и ее влияние на состояние безопасности стран Содружества, обсудили мероприятия по реализации Концепции военного сотрудничества до 2025 года. Она определяет ориентиры взаимодействия на ближайшую перспективу. Особое внимание обращено на противодействие международному терроризму.

Генерал-лейтенант Мурат Бектанов отметил важность обмена практическим опытом, развития совместных систем взаимодействия в военной сфере как основе сотрудничества. Это и Объединенная система противовоздушной обороны, Единая система государственного радиолокационного опознавания, Система обмена информации по вопросам безопасности полетов военной авиации, Совместная (объединенная) система связи, Объединенная система контроля и оценки РХБ обстановки, Система единства измерений.

В ходе обсуждения совместного учения "Боевое содружество – 2021" казахстанской стороной отмечено, что Объединенная система ПВО СНГ на сегодняшний день является одним из наиболее значимых достижений интеграционного процесса в области военного сотрудничества. Учение пройдет в сентябре этого года на военных полигонах Казахстана и России.

Одной из тем обсуждения стал опыт участия войск радиационной, химической и биологической защиты в борьбе с распространением COVID-19. В Казахстане подразделения применялись для обработки социально-значимых и карантинных объектов, мест массового скопления людей, блокпостов, объектов Вооруженных Сил, жизнеобеспечения городов и государственных административных объектов, пешеходных зон и участков дорог.

Участники заседания рассмотрели совместные мероприятия, запланированные на 2022 год, исследования в области построения системы воздушно-космической обороны, состояние безопасности полетов авиации.

Важным вопросом остается совершенствование нормативной правовой базы СНГ. В Казахстане проект закона о ратификации Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников СНГ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Парламента Казахстана. Вступление его в силу позволит более эффективно развивать системы, комплексы и средства военной связи на основе их модернизации, обеспечивать их совместимость.

Отметим, что принятые в ходе заседания решения направлены на развитие системы многостороннего военного сотрудничества, учитывая общие и национальные интересы государств – участников СНГ.

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