В России попросили проверить TikTok-дома

Их попросили проверить на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров.

TikTok-дома в России попросили проверить на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, с такой просьбой к генпрокурору РФ Игорю Краснову обратился первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Прошу вас организовать и провести общероссийскую проверку всех так называемых "TikTok-домов" на территории нашей страны на предмет соблюдения законодательства и иных норм проживания и работы в них детей и подростков-блогеров, - говорится в письме Петрова к Краснову.

Также в своем обращении к генпрокурору общественник указал на то, что десятки несовершеннолетних блогеров живут в TikTok-домах под надзором теневых продюсеров со всевозможными нарушениями трудового законодательства и санитарных норм.

Молодые люди, подростки и даже дети вынуждены постоянно производить видеоконтент и приносить организаторам "TikTok-домов" бешеную прибыль от продажи рекламы. Блогеры становятся заложниками собственной популярности и рекламных контрактов - у них не остаётся времени на учебу, занятия спортом и интеллектуальное развитие. Можно утверждать, что они становятся жертвами эксплуатации детского труда. Владимир Петров

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