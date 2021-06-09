Картельный сговор фармкомпаний выявили в Казахстане

В ходе расследования установлены признаки неправомерных действий, используемых ТОО "КазБелМедФарм" и ТОО "MEDIX" при участии в закупках ТОО "СК-Фармация".

В Казахстане выявили картельный сговор фармацевтических компаний, сообщает zakon.kz.

Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы завершено расследование по факту картельного сговора между ТОО "КазБелМедФарм" и ТОО "MEDIX" в части поддержания цен на закупках ТОО "СК-Фармация" вакцины дифтерийно-столбнячной-бесклеточной коклюшной, комбинированной с вакциной против гепатита В рекомбинантной, с вакциной против полиомиелита инактивированной и с вакциной против гемофильной инфекции типа b, также мизопростола и гидроксикарбамида. Общая сумма закупок составляет 9,1 млрд тенге, - говорится в сообщении департамента.

В ведомстве уточнили, что в ходе расследования установлены признаки неправомерных действий, используемых ТОО "КазБелМедФарм" и ТОО "MEDIX" при участии в закупках ТОО "СК-Фармация". Например, в некоторых закупках один участник подает ценовое предложение, равное цене, выделенной заказчиком, а другой участник - на несколько тиын меньше, что позволяет выигрывать конкурсы с минимальным снижением.

Данные действия позволяли компаниям побеждать в конкурсах и заключать договоры по наиболее выгодным ценовым условиям, что не соответствует принципам добросовестной конкуренции и эффективного/оптимального использования бюджетных средств. Признаки картельного сговора также проявляются другими доказательствами. В частности, как выяснилось во время расследования, в штате данных компаний числились одни и те же сотрудники и по факту работали в одном офисе, складские помещения располагались в одном и том же месте, заявки для участия в тендерах подавались с одинаковыми ценами, - отметили в департаменте.

Отмечается, что окончательное решение по итогам расследования и штрафные санкции будут определены судом.

Также сообщается, что антимонопольным ведомством продолжаются расследования по признакам картельного сговора в отношении ТОО "Акниет", ТОО "КФК Медсервис Плюс" и ТОО "Стофарм", выигравших тендеры ТОО "СК "Фармация" на услуги по транспортировке и хранению лекарственных средств и медицинских изделий.

В настоящее время данные расследования приостановлены, идут судебные разбирательства, - добавили в ведомстве.

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