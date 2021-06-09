Каждый второй ИТ-специалист страны живет в Алматы - Сагинтаев

Мы уже стали одним из ведущих городов в регионе - аким.

Бакытжан Сагинтаев заявил о том, что Алматы является крупнейшим центром инновационных технологий в регионе, сообщает zakon.kz.

По его словам, эффективное управление мегаполисом невозможно без инструментов цифровизации.

В Алматы проживают порядка 2 млн человек, в границах Алматинской агломерации – 3 млн. Работают 287 тыс. предприятий МСБ. Транспортная инфраструктура включает более 3 тыс. км дорог. Ежедневно по городу передвигаются порядка 675 тыс. автомобилей. Установлено 165 тыс. опор освещения, - отметил аким в ходе прямого эфира на ТК "Алматы".

Также город является образовательным центром страны.

В городе учатся 40% всех студентов страны, где находится более 30% лучших вузов, 2622 ИТ-компании (40% от РК), объем электронной торговли достигает 551 млрд тенге. Каждый второй ИТ-специалист страны живет в Алматы и почти 95% горожан пользуются онлайн-сервисами, - сказал Сагинтаев.

В рамках инициативы Smart city, или "Умный город", ведется работа по повышению эффективности управления городскими ресурсами и услугами.

Мы уже стали одним из ведущих городов в регионе, но у нас есть все условия для того, чтобы город занял основные лидирующие позиции на карте мира, - заключил глава города.

Аким продолжил и уточнил, что 90% госуслуг акимата Алматы являются электронными, 150 видов услуг доступны через eGov.kz и мобильные устройства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!