Трудовой мигрант в Алматы оказался подозреваемым в убийстве

Он приехал в Алматы на радоту.

В Алматы задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в России, сообщает zakon.kz.

32-х летний гражданин Узбекистана пришел в Центр миграционных услуг для оформления регистрации, где и был задержан.

С 2015 года мужчина разыскивался УМВД России по Астраханской области за убийство, - отметил Рустам Абдрахманов, замначальника ДП Алматы.

Кроме того, было установлено, что гражданин прибыл в Алматы из Узбекистана на работу.

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