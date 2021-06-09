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Трудовой мигрант в Алматы оказался подозреваемым в убийстве

Фото: zakon.kz 9 июня 2021, 19:29

Он приехал в Алматы на радоту.

В Алматы задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в России, сообщает zakon.kz.

32-х летний гражданин Узбекистана пришел в Центр миграционных услуг для оформления регистрации, где и был задержан.

С 2015 года мужчина разыскивался УМВД России по Астраханской области за убийство, - отметил Рустам Абдрахманов, замначальника ДП Алматы.

Кроме того, было установлено, что гражданин прибыл в Алматы из Узбекистана на работу.

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