Трудовой мигрант в Алматы оказался подозреваемым в убийстве

Приложение zakon.kz
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Он приехал в Алматы на радоту.
В Алматы задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в России, сообщает zakon.kz.
32-х летний гражданин Узбекистана пришел в Центр миграционных услуг для оформления регистрации, где и был задержан.
С 2015 года мужчина разыскивался УМВД России по Астраханской области за убийство, - отметил Рустам Абдрахманов, замначальника ДП Алматы.
Кроме того, было установлено, что гражданин прибыл в Алматы из Узбекистана на работу.
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