Женщина попала под колеса самосвала в Алматы

Ее в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. В данный момент она находится в реанимации.

Наезд на женщину произошел в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Самосвал Howo двигался по ул. Левитана в восточном направлении, и на разрешающий сигнал светофора он начал совершать правый поворот на ул. Гагарина. Совершая поворот, неизвестно, по каким обстоятельствам, он не заметил женщину, которая переходила в этот момент перекресток на разрешающий сигнал светофора. В итоге водитель большегруза снес женщину, переехал ей ногу.

Женщину в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали. В данный момент она находится в реанимации.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Они выясняют все обстоятельства и детали ДТП.

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