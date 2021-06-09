Петроглифы Архарлы под защитой государства

С мая текущего года специалисты Института археологии им. А. Х. Маргулана совместно с управлением культуры Алматинской области проводят исследования петроглифов Архарлы.

Петроглифы на перевале Архарлы Алматинской области, найденные пять лет назад, изучаются и документируются учеными и археологами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Jetisý media.

С мая текущего года специалисты Института археологии им. А. Х. Маргулана совместно с Управлением культуры Алматинской области проводят исследования петроглифов Архарлы.

Данные исследования продлятся до августа, в результате чего будут задокументированы петроглифы с 3-4-тысячелетней историей. А с сентября 2021 года историческое место будет официально взято под охрану.

Более чем за один месяц в результате исследований в исторической местности выявлено 10 курганов петроглифов, принадлежащих бронзовому и железному векам, 450 камней и около 2 тыс. скульптур животных.

При поддержке местных управлений мы совместно с группой волонтеров и археологов с мая проводим исследования на перевале Архарлы. Самая старая из обнаруженных картин была нарисована 4 тыс. лет назад. На камнях изображены в основном мифические животные. Одни олицетворяют изобилие, а другие - сохранение преемственности поколений. Это место все еще нужно исследовать. старший археолог Института Археологии им. А. Х. Маргулана Александр Горячев

В настоящее время петроглифы Архарлы находится в собственности индивидуальных предпринимателей. На участке товарищества "Керииев и К", владеющего пастбищными угодьями площадью 136,88 га, имеется одна старинная реликвия. На участке ТОО "Архарлы Тас", который владеет 105,7 га земли, найдено два экспоната.

Сегодня с целью сохранения исторических реликвий мы обратились к собственнику земли и направили им письмо с предупреждением. Руководители товарищества говорят о том, что вернут земли государству после документирования петроглифов. В целом, это место находится под защитой государства и акимата с момента его признания историческим достоянием. директор Алматинского областного центра по защите историко-культурного наследия Галымжан Оспанов

В соответствии с Законом РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", до окончательного завершения работ по документированию петроглифов они охраняются наравне с памятниками истории и культуры. Следовательно, были приостановлены работы, угрожающие историческим объектам, установлены таблички об их защите.

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