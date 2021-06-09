Незадачливая пассажирка поезда лишилась 116 млн тенге

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Часть денег преступники успели потратить.
У пассажирки поезда сообщением "Костанай-Алматы" украли 116 млн тенге, сообщает zakon.kz.
Это произошло 31 мая.
Молодая девушка, проснувшись на станции Жаксы, не обнаружила сумки с деньгами.
После оперативно-розыскных мероприятий 8 июня задержаны трое подозреваемых.
По месту жительства был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12 620 000 тенге и 198 500 долларов США. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления, - резюмировал Нуржан Алибаев.
Проводится досудебное расследование.
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