Важный указ о правах казахстанцев подписал Токаев

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Контроль за исполнением указа глава государства возложил на Администрацию президента РК.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", сообщает zakon.kz.
В частности, в целях принятия дальнейших мер в области прав человека Правительству РК поручено утвердить План первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:
Ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
Контроль за исполнением настоящего указа Токаев возложил на Администрацию президента РК.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
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