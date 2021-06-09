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Важный указ о правах казахстанцев подписал Токаев

Фото: akorda.kz 9 июня 2021, 20:09

Контроль за исполнением указа глава государства возложил на Администрацию президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", сообщает zakon.kz.

В частности, в целях принятия дальнейших мер в области прав человека Правительству РК поручено утвердить План первоочередных мер в области прав человека, предусматривающий следующие направления работы:

  • совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;
  • обеспечение прав жертв торговли людьми;
  • права человека в отношении граждан с инвалидностью;
  • ликвидация дискриминации в отношении женщин;
  • право на свободу объединения;
  • право на свободу выражения мнения;
  • право человека на жизнь и общественный порядок;
  • повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;
  • права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения.

Ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

Контроль за исполнением настоящего указа Токаев возложил на Администрацию президента РК.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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