Вакцинированные астанчане смогут получить скидки в ТРЦ

Данные меры предприняты с целью большего охвата населения вакцинацией для выработки коллективного иммунитета.

Для стимулирования граждан к вакцинации в некоторых торговых центрах Нур-Султана организованы скидочные программы и розыгрыши призов. Об этом на онлайн-брифинге рассказал руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев, сообщает zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Нур-Султана, в столице продолжают наращивать темпы вакцинации. Теперь любой желающий привиться от коронавируса может получить подарок в знак поощрения.

Руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев рассказал, что для стимулирования граждан к вакцинации в некоторых торговых центрах организованы скидочные программы и розыгрыши призов от предпринимателей. Граждане, которые получили вакцину, могут получить подарок или принять участие в розыгрыше призов после получения прививки.

Например, в ТРЦ "Mega Silk Way" после прививки выдают сертификаты на ледовый каток, а также скидки на рестораны. В ТРЦ "Сарыарка" можно получить купон-скидку на 5 тыс. тенге от Actual Optic. Также желающие могут заполнить специальные бланки и получить скидку в Кинопарке. В ТРЦ "Азия Парк" разыгрываются призы от предпринимателей (бытовая техника, электроника, подарки от арендаторов ТРЦ) и т.д.

Данные меры предприняты с целью большего охвата населения вакцинацией для выработки коллективного иммунитета, что позволит в скором времени выйти из зоны опасности, в которой сейчас находится страна. Принятые меры позволят возобновить работу объектов, больше всего пострадавших из-за карантинных ограничений.

Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ: в учреждениях ПМСП, а также в крупных ТРЦ и торговых домах. В их числе ТРЦ "Mega Silk Way", "Keruen", "Хан Шатыр", "Абу-Даби Плаза", "Азия Парк", "Сарыарка" и торговые дома "Алем" и "Евразия". Пункты вакцинации работают с 10:00 до 22:00 без выходных.

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