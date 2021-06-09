Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Важный этап политической модернизации - Токаев об указе в области прав человека

Фото: akorda.kz 9 июня 2021, 20:57

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об указе "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", сообщает zakon.kz.

Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Сегодня подписан соответствующий указ. Правительству поручено принять План срочных мер по его исполнению, - написал он на своей странице в Twitter.

Читайте также: Важный указ о правах казахстанцев подписал Токаев

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Как снизить влияния магнитной бурю на организм
Без паники! Как избежать негативного влияния солнечного затмения - совет от Бахыт Жуматовой