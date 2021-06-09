Важный этап политической модернизации - Токаев об указе в области прав человека

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об указе "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", сообщает zakon.kz.
Важный этап политической модернизации – это дальнейшая реализация конкретных мер в области прав человека. Сегодня подписан соответствующий указ. Правительству поручено принять План срочных мер по его исполнению, - написал он на своей странице в Twitter.
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