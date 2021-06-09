Приложение zakon.kz
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Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
Известный казахстанский рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) заболел коронавирусом, передает zakon.kz.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Внимание, перенос! В связи с моим заболеванием коронавирусной инфекцией (COVID-19), (фестиваль - прим. ред.) 36 Summer Jam переносится на 27 июня. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание. Купленные билеты действительны на новую дату. Мы обязательно увидимся на 36 Summer Jam в Gazgolder! Следите за новостями. (...) Большое всем спасибо, - написал Скриптонит.
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