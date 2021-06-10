Байден отменил запрет Трампа на TikTok и WeСhat

Также новый исполнительный указ Байдена отменяет указ Трампа по другим приложениям и программным обеспечениям, которые были разработаны в Китае или контролируются китайской стороной.

Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, направленный на запрет использования приложений TikTok и WeChat, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, также новый исполнительный указ Байдена отменяет указ Трампа по другим приложениям и программным обеспечениям, которые были разработаны в Китае или контролируются китайской стороной.

Отменены следующие указы: указ 13942 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой TikTok..."); указ 13943 от 6 августа 2020 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой WeChat..."); и указ 13971 от 5 января 2021 г. ("Об устранении угрозы, создаваемой приложениями и другими ПО, разработанным или контролируемым китайскими компаниями"), - говорится в тексте указа.

Администрация Трампа обвиняла TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицала. Трамп в августе 2020 года подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором давал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Этот срок несколько раз продлевался. Суды в США неоднократно блокировали запрет властей США на работу TikTok в стране.

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