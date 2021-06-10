В России ФБК и "Штабы Навального" признали экстремистскими организациями

Решением Мосгорсуда о признании ФБК экстремистской организацией его деятельность прекращена незамедлительно.

В России Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" признали экстремистскими организациями, передает zakon.kz.

В пресс-службе Московского городского суда ТАСС сообщили, что Мосгорсуд в среду, 9 июня, признал ФБК и ФЗПГ, а также "Штабы Навального" экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры

Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального". пресс-служба Московского городского суда

Также в суде сообщили, что решением Мосгорсуда о признании ФБК экстремистской организацией его деятельность прекращена незамедлительно.

Как заявила представляющая интересы ФБК адвокат Валерия Ветошкина, представители фонда обжалуют решение Мосгорсуда.

Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом, - сказала она.

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