В Узбекистане хотят депортировать из страны всех представителей ЛГБТ-сообщества

Правительство Узбекистана игнорирует призывы международных организаций об исключении из Уголовного кодекса статьи, предусматривающей наказание за однополые отношения.

Лидер партии "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), депутат Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Кадыров призвал лишать гражданства и депортировать из страны представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

В своем интервью YouTube-каналу Alter Ego 7 июня Алишер Кадыров заявил, что лишение гражданства представителей ЛГБТ-сообщества обяжет другие страны обеспечить их убежищем.

Когда я написал это предложение в социальных сетях, ко мне обратились десятки людей и они были членами ЛГБТ-сообщества. Они сказали: "Это правильно, мы не можем получить визы в страны, которые осуждают Узбекистан за отношение к представителям нетрадиционной ориентации", – сказал Алишер Кадыров.

Правительство Узбекистана игнорирует призывы международных организаций об исключении из Уголовного кодекса статьи, предусматривающей наказание за однополые отношения.

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