COVID-19 подтвердился у 1144 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 397 976 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1144 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 397 976 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 222,

в городе Алматы – 126,

в городе Шымкенте – 58,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 30,

в Алматинской области – 64,

в Атырауской области – 69,

в ВКО – 79,

в Жамбылской области – 32,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 160,

в Костанайской области – 35,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области – 45,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 17,

в Туркестанской области – 19.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 210,

в городе Алматы - 283,

в городе Шымкенте - 160,

в Акмолинской области - 95,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 59,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 76,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 104,

в Карагандинской области - 196,

в Костанайской области - 123,

в Кызылординской области – 12,

в Мангыстауской области - 28,

в Павлодарской области - 102,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 372 414 человек от COVID-19

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