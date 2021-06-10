COVID-19 подтвердился у 1144 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 397 976 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1144 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 397 976 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 222,
- в городе Алматы – 126,
- в городе Шымкенте – 58,
- в Акмолинской области – 48,
- в Актюбинской области – 30,
- в Алматинской области – 64,
- в Атырауской области – 69,
- в ВКО – 79,
- в Жамбылской области – 32,
- в ЗКО – 89,
- в Карагандинской области – 160,
- в Костанайской области – 35,
- в Кызылординской области – 10,
- в Мангистауской области – 45,
- в Павлодарской области – 41,
- в СКО – 17,
- в Туркестанской области – 19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 210,
- в городе Алматы - 283,
- в городе Шымкенте - 160,
- в Акмолинской области - 95,
- в Актюбинской области - 19,
- в Алматинской области - 59,
- в Атырауской области - 12,
- в ВКО - 76,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 104,
- в Карагандинской области - 196,
- в Костанайской области - 123,
- в Кызылординской области – 12,
- в Мангыстауской области - 28,
- в Павлодарской области - 102,
- в СКО - 20,
- в Туркестанской области - 44.
Всего в стране выздоровели 372 414 человек от COVID-19
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