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COVID-19 подтвердился у 1144 человек за сутки в Казахстане

Фото: DW 10 июня 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 397 976 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1144 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 397 976 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 222,
  • в городе Алматы – 126,
  • в городе Шымкенте – 58,
  • в Акмолинской области – 48,
  • в Актюбинской области – 30,
  • в Алматинской области – 64,
  • в Атырауской области – 69,
  • в ВКО – 79,
  • в Жамбылской области – 32,
  • в ЗКО – 89,
  • в Карагандинской области – 160,
  • в Костанайской области – 35,
  • в Кызылординской области – 10,
  • в Мангистауской области – 45,
  • в Павлодарской области – 41,
  • в СКО – 17,
  • в Туркестанской области – 19.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 210,
  • в городе Алматы - 283,
  • в городе Шымкенте - 160,
  • в Акмолинской области - 95,
  • в Актюбинской области - 19,
  • в Алматинской области - 59,
  • в Атырауской области - 12,
  • в ВКО - 76,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 104,
  • в Карагандинской области - 196,
  • в Костанайской области - 123,
  • в Кызылординской области – 12,
  • в Мангыстауской области - 28,
  • в Павлодарской области - 102,
  • в СКО - 20,
  • в Туркестанской области - 44.

Всего в стране выздоровели 372 414 человек от COVID-19

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