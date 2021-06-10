Крупный пожар произошел на складе с памперсами в Алматы

Бушующее пламя охватило порядка 300 квадратных метров.

Крупный пожар произошел на складе в Алматы, сообщает zakon.kz.

Возгорание произошло по улице Бекмаханова, в Турксибском районе в ночь с 7 на 8 июня, в 1:18.

Бушующее пламя охватило порядка 300 квадратных метров. По словам службы охраны объекта, горел склад по хранению легковоспламеняющихся товаров, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

С огнем боролись 8 пожарных расчетов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Для выяснения причин и обстоятельств возгорания в Управлении полиции Турксибского района проводится проверка.

Загорелся одноэтажный склад по хранению ТМЦ (памперсы), на площади 160 кв.м. Угрозы распространения огня не было. Пожарные прибыли за 8 минут. Время локализации: 02:03 (37 мин с момента прибытия). Время ликвидации 03:02. Жертв и пострадавших нет, - добавили по факту в ДЧС Алматы.

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