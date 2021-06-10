Эпидситуация в Казахстане развивается по оптимистичному сценарию - Цой

Казахстан перешел из "желтой" зоны в "зеленую".

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Республика перешла из "желтой" зоны в "зеленую". Заболеваемость развивается согласно оптимистичному сценарию. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 11 тыс. до 8 тыс., или в 1,3 раза по сравнению с прошлой неделей. Ситуация на постоянном контроле министерства здравоохранения, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

По его словам, в "красной" зоне остается город Нур-Султан. В "желтой" зоне шесть регионов - город Алматы, Атырауская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская области. Остальные регионы в "зеленой" зоне.

Занятость инфекционных коек на 10 июня составляет 24%, реанимационных коек - 21%.

Глава Правительства поручил акиматам и Министерству здравоохранения максимально увеличить темпы вакцинации в летний период, особенно в Мангистауской, Акмолинской, Костанайской областях и городе Нур-Султан.

Акимы всех уровней должны взять на личный контроль вопросы вакцинации, - сказал Мамин.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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