Есть ли в прививочных пунктах второй компонент вакцины, рассказал Цой

Приложение zakon.kz
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В прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины - порядка 1,2 млн доз первого компонента и 835 тыс. второго компонента.
Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о проведении вакцинации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.
Всего на сегодняшний день использовано порядка 3,6 млн доз вакцины.
Первым компонентом привито 2 371 178 человек, что составляет 24% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1 264 247 человека, - отметил глава Минздрава на заседании правительства.
По его словам, в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины - порядка 1,2 млн доз первого компонента и 835 тыс. второго компонента. При этом поставки продолжаются.
Министр рекомендовал местным исполнительным органам активизировать вакцинацию и информационно-разъяснительную работу среди населения.
Ранее Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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