Ликвидирована преступная группа в Павлодаре

ОПГ нанесла ущерб государству на более 500 млн тенге.

В Павлодаре ликвидирована преступная группа, обналичившая более 500 млн тенге, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по Павлодарской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

ОПГ из 11 участников действовала на территории города Павлодар на протяжении 4-х лет с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов. Члены группы выписывали фиктивные бухгалтерские документы через 20 подконтрольных фиктивных фирм, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Виновные лица осуждены на сроки от 1,5 года до 6,5 лет.

В доход государства конфисковано 4 квартиры и 3 автомобиля.

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