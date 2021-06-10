Четыре года после EXPO: как на месте выставки вырос деловой центр

Сегодня комплекс EXPO – это экосистема со своим ритмом и особым духом.

Ровно 4 года назад – 10 июня 2017 года в столице стартовала Международная специализированная выставка "EXPO-2017" Astana.

Предлагаем совершить небольшой экскурс в прошлое, вспомнить, как проходила выставка и чем запомнилась, поговорить о настоящем, и заглянуть в будущее – ведь EXPO для страны не просто эпизод из истории, а большое наследие, которое продолжает жить и функционировать.

Как это было: EXPO в цифрах и фактах

115 стран, 22 международные организации, 4 млн посетителей, в том числе 650 тысяч зарубежных туристов – EXPO-2017 стало одним из самых ярких событий в истории Независимого Казахстана. Специализированная выставка, прошедшая под лозунгом "Энергия будущего", была признана самой успешной в истории EXPO.

За время ее проведения организовано 220 официальных мероприятий с участием глав государств и правительств, подписано 39 соглашений государствами-участниками с представителями деловых и научно-образовательных кругов Казахстана. Каждый день выставки был насыщен событиями – от выступления Пласидо Доминго до представлений Cirque du Soleil.

Выставка прошла, а объекты остались: как и чем живут объекты EXPO сегодня

10 сентября 2017 года состоялась церемония закрытия EXPO-2017. Подводя итоги, Первый президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев отметил, что выставка дала толчок к дальнейшему развитию экономики нашей страны. Казалось бы, мероприятие закончилось, цели достигнуты, национальный бренд продвинут. Но для объектов выставки это не стало финальной точкой – он не опустел, а зажил новой жизнью.

Для этого была разработана и утверждена концепция поствыставочного использования объектов наследия выставки, которая была сделана по примеру ведущих деловых центров, таких как Москва-сити, La Défense, Canary Wharf и Downtown Core. Так, на территории комплекса сформирована новая инновационная экосистема для реализации прорывных проектов.

Согласно стратегии Национальной компании "QazExpoCongress", постепенно компания выйдет на самоокупаемость, благодаря коммерциализации объектов, проведения конгрессно-выставочных мероприятий и сокращения эксплуатационных расходов.

Как одно событие повлияло на создание деловой экосистемы

Сегодня на территория EXPO сосредоточены якорные инновационные проекты: Международный финансовый центр "Астана", Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов, Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" и Astana IT University. Комплекс EXPO стал не просто эпицентром развития науки, IT, экономики, но и индустрии развлечений. Так, важным научным и культурным наследием стали Музей энергии будущего NUR ALEM и Конгресс-центр, где за 4 года прошли самые яркие и значимые мероприятия.

Здесь же, на территории EXPO, после реконструкции прежнего логистического центра действует Международный выставочный центр "EXPO", который стал завершающей частью большой инфраструктуры EXPO-2017. Только в этом году здесь запланировано проведение крупных международных мероприятий, в числе которых AutomechanikaAstana, ULTTYQ ÓNIM, "KIOSH-2021, IndustryWeek, в том числе Международный IT-конгресс умных городов "Smart City Expo Nur-Sultan".

Как показало время, EXPO-2017 Astana оставила после себя уникальную среду – комплекс с историческим прошлым, актуальным настоящим и прагматичным будущим. Сегодня комплекс EXPO – это экосистема со своим ритмом и особым духом, которая притягивает идеи, инвестиции, лучшие умы страны, радует гостей и жителей столицы. И даже невзирая на пандемию, объекты выставки продолжают служить.

В рамках EXPO Казахстан приобрел ценный опыт, который пригодится стране в предстоящей Всемирной выставке EXPO-2020 в Дубае. Именно этому городу страна-хозяйка EXPO-2017 Astana передала флаг Международного бюро выставок. Казахстан активно готовится к участию в мероприятии, которое будет проходить с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. На выставке под девизом "Объединяя умы, создавая будущее" наша страна представит богатую историю и культуру, а также туристический потенциал, технологические и инвестиционные возможности страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!