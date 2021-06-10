Сверхбогатых китайцев станет больше

В 2020 году объем финансовых активов в мире подскочил до рекордных отметок.

Китаю предрекли выход на первое место в мире по числу сверхбогатых людей, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Российская газета", число сверхбогатых людей (с состоянием более 100 миллионов долларов) в мире в 2020 году достигло 66 тысяч человек.

По данным исследования компании BCG, Китай обгонит США к концу десятилетия.

Если годовые темпы роста инвестируемого благосостояния сохранятся там на текущем уровне 13%, активы сверхбогатых людей в Китае составят 10,4 триллиона долларов к 2029 г., что больше, чем на любом другом рынке в мире. США будут вплотную следовать за Китаем: прогнозируемое благосостояние данной категории составит 9,9 триллиона долларов к 2029 году, - говорится в отчете.

Кроме того, эксперты отмечают, что "портрет сверхбогатого человека" меняется.

У этих людей, которым от 20 до 50 лет, более длинные горизонты инвестирования, они больше готовы идти на риск и часто стремятся использовать свои капиталы для общественно-полезных дел, помимо получения стабильного дохода, - отмечают аналитики.

Аналитики уточнили, в 2020 году объем финансовых активов в мире подскочил до рекордных отметок: 250 триллионов долларов.

В будущем мировое финансовое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года, - говорится в публикации.

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