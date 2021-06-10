Ранее занимал должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК.

Канат Мусин назначен на должность судьи Верховного cуда Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

На основании представления Президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года и в соответствии с подпунктом 1) статьи 55, пунктом 1 статьи 82 Конституции РК и пунктом 1 статьи 31 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" избрать Мусина Каната Сергеевича на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

Канат Мусин родился 27 февраля 1966 года в Нур-Султане.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова

Специальность "Юрист"

· Старший советник юстиции

Трудовой стаж:

· Судебный исполнитель, секретарь судебного заседания, архивариус народного суда Ленинского района г. Целиноград (1984-1986);

· Старший юрисконсульт ПО "Целиноградоблгазтоп" (1986-1989);

· Заместитель прокурора г. Астаны Акмолинской области (1989-1998);

· Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001);

· Заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области, города Алматы (2001-2007);

· Главный эксперт, главный инспектор, заместитель заведующего Секретариатом Совета безопасности (2007-2010);

· Первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2012);

· Руководитель департамента юстиции города Астаны (2012-2016)

Прочие должности:

· Председатель Правового совета партии "Nur Otan" (с 10.2020);

· Председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан (с 31.03.2021).

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