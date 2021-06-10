Лазерный проектор The Premiere: зачем теперь ходить в кинотеатр?

В линейке две модели: LSP9T и LSP7T.

Samsung Electronics объявляет о начале продаж у официальных партнеров в Казахстане инновационного лазерного проектора The Premiere, который позволит ощутить себя зрителем кинотеатра, не вставая с любимого домашнего дивана.

The Premiere – ультракороткофокусный проектор, обеспечивающий 4К-изображение кинематографического качества благодаря лазерной технологии -Ultra Short Throw.

Устройство может проецировать изображение до 100 дюймов при расстоянии... всего 11 см от стены. При этом The Premiere очень компактный, его можно с легкостью устанавливать и переставлять в любое удобное место.

И самое главное, The Premiere обеспечивает невероятно четкую, детализированную картинку, которая остается таковой даже при дневном свете.

В линейке две модели: LSP9T и LSP7T.

В старшей модели LSP9T, которая является лауреатом в номинации "Инновация года" выставки CES 2021, впервые используется тройной лазер. Отдельные лазеры для красного, синего и зеленого цветов, позволяют преодолеть цветовые ограничения – в результате вы наслаждаетесь максимально реалистичным изображением. Впервые в проекторе используется режим FILMMAKER MODE™, чтобы воспроизводить фильм именно так, как было задумано режиссером. Максимальная диагональ отображения 130 дюймов!

Младшая модель LSP7T оснащена технологией одного лазера. Помимо стандартной цветовой гаммы (красный, зеленый, синий) она имеет дополнительный четвертый цвет – желтый. Это помогает создать более насыщенные и четкие цвета, с высокой яркостью изображения на экране с максимальным размером диагонали 120 дюймов.

За звук отвечает система из мощных низкочастотных динамиков и твитеров. Старшая модель дополнена динамиками с технологией акустических лучей: 44 акустических отверстия, обращенных вверх, влево и вправо, создают объемный звук с эффектом присутствия в студии.

The Premiere может заменить привычный телевизор – смотрите сериалы на Netflix, обзоры на YouTube или подключив приставку играйте в игры с друзьями.

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