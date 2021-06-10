Тенге укрепился по отношению к доллару

Дополнительную поддержку тенге оказывала конвертация на биржевом рынке.

На заседании правительства РК председатель Национального банка Ерболат Досаев рассказал о ситуации на валютном рынке страны, передает корреспондент zakon.kz.

За май текущего года курс тенге укрепился на 0,1% до 428,71 тенге за доллар США на фоне умеренного роста цены на нефть и периода налоговых выплат. На фоне улучшения геополитической ситуации и роста реальной ставки доходности после повышения ключевой ставки центрального банка наблюдалось укрепление российского рубля на 2,4% до 73,4 рубля за доллар, - сказал Досаев.

По его словам, дополнительную поддержку тенге оказывала конвертация на биржевом рынке порядка 290 млн долларов США валютной выручки экспортерами в период налоговых выплат.

Также в мае возобновился приток иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги (ГЦБ), в том числе в ноты Нацбанка, которые выросли за месяц на 99 млрд тенге. Несмотря на локальные положительные факторы, изменение денежно-кредитных условий в развитых странах продолжают влиять на динамику валют развивающихся рынков, в том числе тенге. По состоянию на 9 июня биржевой курс тенге сложился на уровне 426,75 тенге за доллар США, - сообщил он.

Глава Нацбанка добавил, что наблюдающийся рост участия локальных инвесторов и приток нерезидентов на фоне привлекательных ставок ГЦБ способствуют построению эффективной кривой доходности, сигнализируя о привлекательности тенговых активов.

С курсом валют Вы можете ознакомиться по ссылке.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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