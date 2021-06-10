Живые дома Metropole от BAZIS-A - завершено строительство первой очереди

Главное отличие METROPOLE от абсолютно всей архитектуры города – система вертикального озеленения фасадов.

Проезжая по Аль-Фараби, просто невозможно не обратить внимание на необычные дома с живыми деревьями на фасадах. Архитектурный вызов и дань эко-философии современного времени отлично вписались в городской портрет Алматы.

BAZIS-A завершила строительство первой очереди и уже видно насколько знаковым, и неординарным получается жилой комплекс METROPOLE.

Total Eco-проект

Главное отличие METROPOLE от абсолютно всей архитектуры города – система вертикального озеленения фасадов. Это не просто оригинальная архитектура, это eco-friendly проект, который вносит свой вклад в улучшение экологии города. Деревья на фасадах имеют не только эстетическую функцию – они поглощают углекислый газ, очищают воздух и выделяют кислород. На фасадах построенных домов уже растут сосны, клены, яблони, боярышник, березы, рябина. Все сорта деревьев подобраны с учетом изменчивой, контрастной алматинской погоды. Сложные инженерные решения позволят обеспечить комфортную среду для роста деревьев даже на высоте 19 этажа!

Территория жилого комплекса – это настоящий двор-парк с тысячами деревьев и кустарников. Деревья высаживаются уже взрослыми, имеющими сформировавшуюся крону: липы, стройные березы, канадские клены, вечнозеленые сосны и многие другие сорта деревьев и цветущих кустарников дарят прохладу и создают эстетическую красоту, комфортную среду для отдыха и прогулок.

В конце прошлого года прошло народное голосование премии «Выбор года» и Живые дома METROPOLE стали лучшим проектом строительства в номинации «Инновация года. Жилой комплекс №1 в Казахстане». Высокая награда присуждена METROPOLE за инновационное и прорывное для Казахстана решение – впервые в нашей стране и на территории стран СНГ, реализуется вертикальное озеленение на фасадах жилых домов. Это настоящий прорыв и большое достижение алматинских архитекторов и строителей.

Жилой комплекс METROPOLE однозначно встанет в один ряд с самыми яркими достопримечательностями Алматы и станет новой визитной карточкой города.

Вопросы сейсмостойкости

Особое внимание при строительстве METROPOLE компанией BAZIS-A уделено сейсмостойкости зданий. В ноябре 2019 года на строительной площадке жилого комплекса прошла экскурсия для представителей профессионального сообщества и ведущих исследовательских институтов и центров изучения сейсмологии и сейсмостойкого строительства. 25 экспертов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Монголии и Казахстана посетили METROPOLE и ознакомились с процессом внедрения передовых методов сейсмической защиты и проектирования с использованием еврокодов.

Новая технология позволяет не только сохранить высочайший уровень сейсмоустойчивости, но и создать более комфортные ощущения жителям домов при сейсмических колебаниях.

Живите с комфортом

Территория METROPOLE создана в концепции «двор без машин». Для владельцев автомобилей в METROPOLE предусмотрен двухуровневый подземный паркинг, въезд в который автономен от городского трафика благодаря улицам-дублерам по периметру жилого комплекса.

В жилом комплексе METROPOLE особое внимание уделено инфраструктуре. Внутреннее пространство комплекса реализуется как пешеходная парковая зона, с «сухими» фонтанами, велодорожками, спортивными и детскими игровыми площадками.

В METROPOLE расположатся два встроенных детских сада, здесь также предусмотрены помещения под спортивные комплексы, центры здоровья и детские студии, street retail.

Всё это станет отличным дополнением к социальным объектам верхней части города, таким как расположенные в шаговой доступности от METROPOLE - ТРЦ FORUM, ESENTAI MALL, театр балета строительство которого завершается в этом году, строящийся SPA-центр на пересечении проспектов Аль Фараби и Сейфулина.

На огромной территории в 9 га строится всего 3 трех-подъездных, 4 двух-подъездных и 9 одно-подъездных домов переменной этажности от 12 до 19 этажей. Дома на территории комплекса расположены так, чтобы не препятствовать воздушным горным потокам. В данное время построено два двух-подъездных дома первой очереди строительства. Жители первого дома уже готовятся к заселению и получают ключи от своих квартир. Продолжается строительство 2 и 3 очереди.

Жилой комплекс METROPOLE невероятно популярен среди алматинцев. Квартиры в первой и второй очередях проданы и совсем скоро BAZIS-A объявит о продаже следующей очереди.

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