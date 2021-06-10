Ученые: 6000 вредных веществ всего в одной сигарете

Вдыхание табачного дыма меняет химический состав крови и повреждает сосуды.

Недавнее исследование на мышах показало, что пассивное курение ухудшает память и работу мозга, иммунитет, повышает риск заболеваний внутренних органов. Для людей табачный дым не менее вреден. Разбираемся в составе сигарет и в том, как снизить вред от курения.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки 10 месяцев проводили эксперимент на 62 мышах. Для изучения влияния пассивного курения создали вентилируемые комнаты и "курящего" рядом с мышами робота, чтобы каждый день мыши вдыхали небольшое количество табачного дыма. В мае 2021 года в журнале Environmental Health Perspectives были опубликованы результаты: оказалось, что пассивное курение ухудшило нейронные связи в мозгу мышей, заставило их терять в весе и вызвало проблемы со здоровьем.

Именно сигаретный дым и содержащиеся в нем химические вещества представляли основную угрозу для мышей.

Разбираемся, какие именно вещества в составе табачного дыма опасны для здоровья.

6000 вредных веществ и 69 канцерогенов

По данным Министерства здравоохранения и социальных услуг США, сигарета горит при температуре 600–900 градусов, что активизирует 6000 химических веществ в дыме, 250 из которых опасны для организма, а 69 веществ могут вызывать рак.

Эти соединения попадают в легкие вместе с дымом, оседают на слизистой пищевода и в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровь и разносятся по всему организму.

Вдыхание табачного дыма меняет химический состав крови и повреждает сосуды, приводит к изнашиванию сосудов и клапанов сердца. Каждая выкуренная сигарета оставляет рубцы на легких. У курильщика могут развиться хроническая обструктивная болезнь легких, кашель и одышка.

К тому же курение сигарет заметно снижает продолжительность и качество жизни. Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что две трети всех смертей у женщин-курильщиц в возрасте старше 50 лет связаны с курением. У мужчин, к слову, показатели не отличаются. В Финляндии никогда не курившие участники исследования прожили в среднем на 10 лет дольше, чем те, кто выкуривал больше 20 сигарет в день.

Ученые пришли к выводу, что отказ от курения в возрасте до 40 лет (а лучше задолго до 40 лет) позволяет на 90% снизить риск ранней смертности, связанной с курением.

Кроме того, по данным ВОЗ, в течение 2–12 недель после отказа от курения у бывших курильщиков улучшается кровообращение и работа легких, а в течение года риск развития ишемической болезни сердца уменьшается в два раза по сравнению с таким риском у курильщика. Через 10 лет после отказа риск рака легких уменьшается вдвое.

Избежать вреда табачного дыма

Несомненно, самым лучшим вариантом будет бросить курение и никогда к нему больше не возвращаться, однако статистика показывает, что только одному из десяти курильщиков это удается, а в мире их сейчас 1,3 миллиарда.

Бросить курение так сложно именно из-за никотина, который, хоть и не является основным источником вреда в сигарете, вызывает привыкание.

Для тех, кто не может отказаться от вредной привычки, подспорьем может стать концепция снижения вреда – стратегия в области здравоохранения для уменьшения смертности от неинфекционных заболеваний, которые вызваны вредными привычками и образом жизни. Курильщикам концепция предлагает снижать опасные последствия курения: не курить с утра и натощак, сокращать количество выкуренных сигарет постепенно, перейти на электронные сигареты или системы нагревания табака – в них отсутствуют процессы горения, что снижает содержание вредных веществ в их аэрозоле на 90–95%.

Эффективность такого подхода подтверждает наука. Исследователи международного научного сообщества Cochrane считают, что помочь бросить курить может переход на бездымные устройства (вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака), поскольку там отсутствует основной источник вреда – табачный дым.

Сообщество Cochrane в феврале 2021 года опубликовало обзор 50 исследований с общим числом участников больше 12 тысяч человек. Показатели отказа от курения в течение полугода были лучше у людей, которые использовали никотиносодержащие электронные устройства, чем у тех, кто прошел никотинзаместительную терапию (пластыри и жвачки).

Исследователи говорят, что все дело в сохранении у курильщиков ритуалов курения, которые отсутствуют при использовании никотинзаместительной терапии (пластыри и жвачки).

Снизить вредное влияние на здоровье и даже постепенно отказаться от курения можно через изменение самого подхода к вредной привычке: запреты и самоограничения работают хуже, чем постепенное изменение образа жизни. На сайте недавно запустившегося в Казахстане проекта "ниЖевред" можно получить более подробные рекомендации о том, как постепенно отказаться от вредных привычек или снизить их опасное влияние на вас и ваших близких.

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