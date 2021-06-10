За 5 месяцев рост составил 1,6% к соответствующему периоду прошлого года.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-май 2021 года, передает zakon.kz.

О развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, ситуации с ценами на социально значимые продовольственные товары — министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, развитии промышленности и энергетического сектора — министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и энергетики — Нурлан Ногаев, агропромышленного комплекса — министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, сообщается на сайте ПМ.

Экономика Казахстана демонстрирует положительный рост. За 5 месяцев рост составил 1,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Основными драйверами стали обрабатывающая промышленность (7,2%), машиностроение (21,1%), в т.ч. автомобилестроение (26,4%) и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны (54,9%). Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли, как химическая промышленность (9,8%), легкая промышленность (5,5%), металлургия (2,7%), фармацевтика (25,7%) и нефтепереработка (3,4%). Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе (11,3%) и вводе в эксплуатацию жилья (12,5% или 4,6 млн кв.м).

Стабильные темпы роста наблюдаются в сельском хозяйстве (3,1%). Рост инвестиций в основной капитал составил 25,5% без учета горнодобычи.

Второй месяц подряд наблюдаются положительные темпы роста в секторе услуг — торговле (6,7%), связи (11,6%), операции с недвижимым имуществом (1,3%), финансовой и страховой деятельности (1,6%).

По итогам января-мая т.г. Мангистауская область и г. Шымкент обеспечили рост социально-экономического развития по всем 7 основным макропоказателям, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская и Туркестанская области — по 6 показателям, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, города Нур-Султан и Алматы – по 5 показателям.

Наименьшие показатели достигнуты в Западно-Казахстанской области.

Глава Правительства поручил акиматам регионов совместно с госорганами принять действенные меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка.

Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами регионов поручено своевременно пресекать факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость принятия министерствами и акиматами соответствующих мер по реализации задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по достижению запланированных показателей роста национальной экономики.

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