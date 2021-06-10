Посевная кампания завершилась в Казахстане

Посевные площади увеличились на 78,2 тыс. га до 22,7 млн га земли.

На селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги весенне-полевых работ, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министры сельского хозяйства Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзум Мирзагалиев, акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, Костанайской области – Архимед Мухамбетов, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев.

В текущем году в Казахстане в оптимальные сроки завершены весенне-полевые работы, по итогам которых посевные площади увеличились на 78,2 тыс. га до 22,7 млн га земли.

Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 15,7 млн га. В рамках работы по контролю над ценами на социально значимые продовольственные товары, повышению производства высокорентабельных культур, импортозамещению увеличены площади масличных культур до 2,9 млн. га (+11,9 тыс. га), кормовых культур — до 3,4 млн га (+104,2 тыс. га), овощебахчевых культур — до 275,2 тыс. га (+10,6 тыс. га), картофеля — до 198 тыс. га (+5,8 тыс. га).

Для качественного и своевременного проведения посевных работ были приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению, — сказал Мамин.

Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса АО "Аграрная кредитная корпорация" выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тг. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков не будет превышать 5% годовых. Выделенные средства позволят профинансировать 2600 субъектов АПК с охватом 3,3 млн га посевных площадей.

Наряду с бюджетным кредитованием, в текущем году увеличен объем выделенных средств для осуществления форвардного закупа сельскохозяйственной продукции с 24,5 млрд до 47 млрд тг.

Субъектам агропромышленного комплекса выделено 380 тыс. тонн дизельного топлива по цене на 14% ниже рыночной, отгружено 405,3 тыс. тонн удобрений. При этом государство субсидирует до 50% затрат сельхозпроизводителей на приобретение удобрений и пестицидов.

Всего по итогам посевной кампании высеяно 2,5 млн тонн кондиционных семян сельскохозяйственных культур.

Глава правительства поручил министерствам сельского хозяйства, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития совместно с акиматами областей обеспечить своевременную отгрузку необходимых объемов агрохимикатов, минеральных удобрений и удешевленного дизельного топлива.

Министерству экологии совместно с акиматами областей поручено в кратчайшие сроки провести запланированные мероприятия по решению вопроса обеспечения фермеров поливной водой на юге страны.

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