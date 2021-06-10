Названы самые вредные фрукты

Приложение zakon.kz
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Мы едим фрукты "как семечки".
Фрукты обладают целым рядом полезных свойств, сообщает zakon.kz.
Однако тем, кто следит за фигурой, необходимо быть осторожными.
Специалист по ЛФК Ольга Шмелева отметила, что у всех фруктов приблизительно одна калорийность - 40-50 килокалорий в 100 граммах.
Я назову только те, которые выбиваются из этого ряда. Это, конечно, бананы, инжир, немножко больше гранат, виноград, облепиха. Остальные все - калорийность в принципе одна и та же, в районе 40-50, - подчеркнула диетолог в интервью "Звезде".
Она добавила, что зачастую в летний период мы едим фрукты "как семечки" - в этом случае вес можно набрать, особенно в вечерние часы.
Те же самые 500 килокалорий уже с добавлением идут к суточной норме. А если мы еще днем перебрали немножко гамбургером и так далее, вот вам, пожалуйста, суточная норма - 1 800 у женщин, приблизительно, а вот вам, пожалуйста, плюс сразу же почти 200-500 килокалорий, - предупредила эксперт.
Врач обратила внимание на то, что совсем нет риска в зелени и овощах.
К примеру, у огурцов и помидоров низкая калорийность - 15-20 килокалорий, однако их много съесть не получится. У фруктов же калорийность в два раза выше, однако не настолько высокая, как, например, у круп или же у масла, однако съесть их можно уже, напротив, в большом количестве, - заключила она.
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