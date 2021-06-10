Названы самые вредные фрукты

Мы едим фрукты "как семечки".

Фрукты обладают целым рядом полезных свойств, сообщает zakon.kz.

Однако тем, кто следит за фигурой, необходимо быть осторожными.

Специалист по ЛФК Ольга Шмелева отметила, что у всех фруктов приблизительно одна калорийность - 40-50 килокалорий в 100 граммах.

Я назову только те, которые выбиваются из этого ряда. Это, конечно, бананы, инжир, немножко больше гранат, виноград, облепиха. Остальные все - калорийность в принципе одна и та же, в районе 40-50, - подчеркнула диетолог в интервью "Звезде".

Она добавила, что зачастую в летний период мы едим фрукты "как семечки" - в этом случае вес можно набрать, особенно в вечерние часы.

Те же самые 500 килокалорий уже с добавлением идут к суточной норме. А если мы еще днем перебрали немножко гамбургером и так далее, вот вам, пожалуйста, суточная норма - 1 800 у женщин, приблизительно, а вот вам, пожалуйста, плюс сразу же почти 200-500 килокалорий, - предупредила эксперт.

Врач обратила внимание на то, что совсем нет риска в зелени и овощах.

К примеру, у огурцов и помидоров низкая калорийность - 15-20 килокалорий, однако их много съесть не получится. У фруктов же калорийность в два раза выше, однако не настолько высокая, как, например, у круп или же у масла, однако съесть их можно уже, напротив, в большом количестве, - заключила она.

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