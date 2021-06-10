Социальное предпринимательство в Казахстане получило легальный статус

Теперь, чтобы называться "социальными" предприятия должны составлять представители социально-уязвимых слоев населения.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам предпринимательства, социального предпринимательства и обязательного социального медицинского страхования", передает корреспондент zakon.kz.

В Предпринимательском Кодексе теперь официально появится отдельная глава под названием "Социальное предпринимательство". В ней прописано, какой именно вид предпринимательства может называться социальным, как этот статус можно получить и на какую поддержку от государства такие предприниматели могут рассчитывать.

Законопроект был инициирован и подготовлен сенаторами по поручению президента страны с привлечением широкого круга экспертов и представителей отрасли.

При обсуждении глава Сената Маулен Ашимбаев отметил, что поддержка социально-уязвимых слоев населения один из ключевых приоритетов палаты.

Глава государства постоянно уделяет большое внимание решению социальных вопросов, а также оказанию поддержки малообеспеченным гражданам и людям с особыми потребностями. В этом ключе большое значение имеет развитие социального предпринимательства. Следует особо отметить, что эти изменения и дополнения в законы инициированы и подготовлены депутатами Сената. Впервые в отечественном законодательстве дается определение социальному предпринимательству, - сказал он.

Теперь, чтобы называться "социальными" предприятия должны составлять представители социально-уязвимых слоев населения. В их числе - люди с особыми потребностями, воспитывающие ребенка-инвалида родители, пенсионеры, воспитанники детских домов, многодетные семьи, кандасы и другие. Кроме того, предприятие может производить или продавать товары для них, а также оказывать специальные услуги, важные для людей с ограниченными возможностями.

Теперь соцпредприниматели получат государственную поддержку. Сенаторы утвердили такие меры, как предоставление грантов для таких бизнесменов, субсидирование процентной ставки в банках, предоставление в аренду госимущества на льготных условиях и другие. Также предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода в случае оплаты обучения и повышения квалификации сотрудников.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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