Антимонопольщики попросили стройкомпании снизить цены на жилье

Почти на 10 млн тенге оштрафовали крупные стройкомпании Казахстана за сопротивление антимонопольному органу. 14 строительных компаний Казахстана получили уведомления о снижении цен на жилье, но исполнили их не все, передает корреспондент zakon.kz.

в Шымкенте ТОО "DOSTYK INVEST GROUP" снизило цены с 330 тыс. тенге до 270 тыс. тенге, ТОО "Отау групп" с 300 до 270 тыс. тенге за кв. метр;

в Караганде ТОО "PROF INVEST" с 300 тыс. тенге до 279 тыс. тенге;

в Усть-Каменогорске ТОО "Достар май" с 350 тыс. тенге до 220 - 280 тыс. тенге за квадратный метр, в зависимости от комфортности и этажности жилого объекта;

в Костанае ТОО "БК-Строй" с 245-230 тыс. тенге.