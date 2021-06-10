Антимонопольщики попросили стройкомпании снизить цены на жилье

Приложение zakon.kz
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С начала года рост цен на первичное жилье составил 8%.
Почти на 10 млн тенге оштрафовали крупные стройкомпании Казахстана за сопротивление антимонопольному органу. 14 строительных компаний Казахстана получили уведомления о снижении цен на жилье, но исполнили их не все, передает корреспондент zakon.kz.
В Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске и Костанае застройщики снизили цены на 15-20%:
в Шымкенте ТОО "DOSTYK INVEST GROUP" снизило цены с 330 тыс. тенге до 270 тыс. тенге, ТОО "Отау групп" с 300 до 270 тыс. тенге за кв. метр;
в Караганде ТОО "PROF INVEST" с 300 тыс. тенге до 279 тыс. тенге;
в Усть-Каменогорске ТОО "Достар май" с 350 тыс. тенге до 220 - 280 тыс. тенге за квадратный метр, в зависимости от комфортности и этажности жилого объекта;
в Костанае ТОО "БК-Строй" с 245-230 тыс. тенге.
По словам председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, наибольшее сопротивление законным действиям антимонопольного органа по истребованию информации оказали известные крупнейшие строительные организации.
Это BAZIS - A, Bi Group, RAMS Qazaqstan, которые отказали, либо предоставляли неполную информацию и обжаловали наши действия в судах. За непредставление информации составлен 21 протокол об административной ответственности, а общая сумма штрафов, наложенная судами, превысила 9,6 млн тенге, - сообщил он.
Отметим, с начала года рост цен на первичное жилье составил 8%, а на вторичное - 13 %.
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Тамила Языкова, Нур-Султан
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