В Жамбылском районе 76 очередникам вручены ключи от новых квартир

Сельчане этого события ждали долгие годы.

В селе Аса многодетным семьям, семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, сиротам, а также госслужащим и работникам бюджетных сфер в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир.

Поздравить новоселов приехал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию более 650 тыс. кв. метров жилья. В Жамбылском районе всего 1019 жителей стоят в очереди на жилье. В селе Аса будут построены еще четыре многоэтажных дома. Ключи от новых квартир получат 320 очередников. Кроме того, планируется предоставить более 2000 земельных участков под ИЖС в семи населенных пунктах. В настоящее время к ним подводится инженерно-коммуникационная инфраструктура. В селе Аса под ИЖС будет выделено 811 земельных участков. Проект "Асарлатып үй салу" реализуется и в этом году. Спонсоры активно поддерживают эту инициативу, - сказал аким области.

Новоселам он пожелал счастья и благополучия.

Многоквартирный дом, в котором 24 трехкомнатных, 16 двухкомнатных и 36 однокомнатных квартир, возвели в рамках программы "Дорожная карта занятости". Подрядчиком выступила компания ТОО "Бином".

Мама семерых детей Айнур Бегалиева, рассказала, что многодетная семья стояла в очереди на жилье девять лет.

Сегодня один из самых счастливых дней в нашей жизни. Наша семья снимала квартиру в аренду. Честно говоря, до сих пор не верится, что мы наконец получили жилье. Дети очень рады, - сказала женщина.

В этот же день Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой системы водоснабжения в селе Шокай Жамбылского района. В селе Шокай водопровод ввели в эксплуатацию недавно. Строительство объекта велось в рамках программы развития регионов. Отныне качественной питьевой водой будут пользоваться 160 дворов, в которых проживают 800 жителей. Протяженность водопровод­ной сети составляет около 15 километров. Объект построило ТОО "Болат-Д".

Сельчане этого события ждали долгие годы.

Исполнилась давняя мечта шокайцев. Радуемся, что наше село с каждым годом преображается, строятся новые объекты. К примеру, в этом году построили сельский клуб, при въезде в село установили арку по проекту "Жомарт түлек". Скоро начнется строительство школы, - рассказал местный житель Исмайл Ходжумуратов.

Стоит добавить, что 30 из 42 населенных пунктов Жамбылского района обеспечены централизованным водоснабжением. В прошлом году в рамках программы "Дорожная карта занятости" питьевой водой обеспечили села Жасоркен, Кызылкайнар, Акбулым, Байтерек, Каратау.

По итогам 2020 года показатель по доступу к централизованному водоснабжению сельских населенных пунктов составил 69 процентов. В этом году планируется довести этот показатель до 71,4 процента.

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