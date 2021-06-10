Присяжные оправдали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Двоих других подозреваемых осудили к разным срокам.

В Акмолинской области суд присяжных оправдал подозреваемых в изнасиловании девочки, передает zakon.kz.

Информацией в facebook поделилась лидер "НеМолчи" Дина Смаилова.

По ее словам, с декабря 2019 по июнь 2020 года в Акмолинской области 12-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны троих мужчин, возраст которых 25-26 лет.

О том, что ее несовершеннолетнюю дочь регулярно насиловали взрослые мужчины, мама узнала случайно. Женщина заметила кровоподтеки на теле ребенка, но разговорить подростка ей не удалось. Худшие опасения матери подтвердило медицинское обследование. Ребенок сначала не хотел говорить все это. Ей было тяжело, ее запугали. В тот же день поработали с психологом и девочка все рассказала, сразу подали заявление в полицию. По словам девочки, как минимум, трое мужчин - приятелей родного дяди, принуждали ее к сексу. Преступники настолько осмелели, что наведывались в гости к своей жертве. И, угрожая тем, что расскажут обо всем одноклассникам, продолжали удовлетворять свои сексуальные потребности, - пишет Смаилова.

Как только родные девочки узнали об этом, одного из мужчин задержали. Он подтвердил слова ребенка.

Дело было взято на контроль руководства департамента полиции области, генерал Арманбек Баймурзин выезжал на место преступления в село Караоткель и встречался с родителями девочки.

25 мая двоим из троих подозреваемых вынесли приговор в г. Кокшетау, подсудимому М.С. 20 лет, второй К. Р. получил 21 год по статье 120 ч. 4 и каждый должен выплатить моральный ущерб по два миллиона тенге. Третий подозреваемый К.Б. потребовал, чтобы его судили судом присяжных и 8 июня суд присяжных вынес ему приговор. Только сильно не удивляйтесь и не нервничайте. Суд присяжных полностью оправдал третьего обвиняемого и он вышел из зала суда. Мама девочки, рыдая сообщила нам, что все присяжные сидели опустив от стыда головы. При этом прокурор запросил 20 лет, - сообщила Дина Смаилова.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области информацию подтвердили.

Суду был предан житель Целиноградского района Акмолинской области Б. К., который по версии следствия обвинялся в изнасиловании малолетней. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, - сообщили в суде.

Далее там пояснили, что по закону, если дело рассматривается судом присяжных, вопрос о виновности или невиновности подсудимых, а также другие вопросы решаются путем тайного голосования. Голосуют десять участвующих присяжных заседателей и один судья. Каждый имеет по одному голосу. Судья преимущества не имеет. Решение принимается большинством голосов. Если шесть и более голосующих не согласны с предъявленным обвинением, выносится оправдательный приговор.

По итогам голосования абсолютное большинство проголосовало за оправдательный вердикт в отношении Б. К., как в части изнасилования, так и в части совершения им полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. На основании вердикта присяжных Б.К. оправдан за отсутствием события, связанного с совершением уголовного правонарушения по статье 120 части 4 Уголовного кодекса (Изнасилование малолетней). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, прокурором, - заключили в суде.

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