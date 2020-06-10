Как Казахстану выйти из топ-10 по смертности с помощью ЗОЖ

Во многих странах спорт стал частью жизни.

В 2019 году Казахстан вошел в десятку стран по смертности из-за болезней, вызванных неправильным питанием. Но это лишь одна из причин развития неинфекционных заболеваний. Такие болезни уносят в год жизни около 120 тысяч казахстанцев. И многие смерти можно было предотвратить. Именно этим и занимается "ниЖевред" – проект, призванный снизить вред здоровью от пагубных привычек.

Неинфекционные заболевания – их еще называют хроническими – это болезни сердца, печени, почек, рак. Их причинами становятся вредные привычки: малоактивный образ жизни, курение, алкоголь. Хронические болезни повышают риск смерти от вирусных инфекций, что подтвердила пандемия.

Главной их профилактикой ВОЗ называет здоровый образ жизни – стиль жизни, который снижает риски заболеваний и преждевременной смерти. Физическая активность, сбалансированное питание, отказ от курения и алкоголя – все это часть здорового образа жизни.

Международная декларация ВОЗ, принятая в 1978 году, гласит: любой человек независимо от расы, пола и возраста должен обладать максимально возможным уровнем здоровья, а государство должно ему в этом помогать. Некоторые страны добились заметных результатов.

Пропаганда ЗОЖ в разных странах

В 1970-х годах в Финляндии решили бороться со смертностью от хронических болезней и запустили проект "Северная Корелия". В него входили информирование финнов о связи здоровья и образа жизни, формирование новых пищевых привычек, профилактика курения и повсеместное выращивание овощей и фруктов. В стране провели серию спортивных мероприятий, полностью изменили меню в школах и университетах, по телевизору шли передачи, в которых люди учатся здоровому образу жизни и бросают курить. Все это привело к тому, что в период с 1970 по 2006 год смертность от неинфекционных болезней среди финнов упала на 63%, а средняя продолжительность жизни выросла на 10–15 лет.

В ряде стран распространены системы питания, которые признаны ВОЗ здоровыми, – средиземноморская и скандинавская диеты. Средиземноморская диета распространена в Греции, Испании, Италии, на Кипре, ее основой являются местные овощи, фрукты, орехи и злаки. Скандинавская диета берет за основу продукты питания, которые производятся в Дании, Норвегии, Швеции: ягоды, рыба, овощи и крупы.

Во многих странах спорт стал частью жизни. В Германии на 82 миллиона человек приходится 72 миллиона велосипедов, а в Дании велоспорт настолько распространен, что дети учатся ездить с двух-трех лет. В Австрии 64% населения занимаются спортом чаще одного раза в неделю, а половина нидерландцев (примерно 8 миллионов человек) умеренно активна не меньше двух с половиной часов в неделю.

Имеет значение и экология: в странах, которые делают упор на спорт и здоровое питание, самый чистый воздух. Согласно индексу экологической эффективности, первое место по качеству воздуха в 2020 году заняла Финляндия. Даже зимой финны предпочитают машинам велосипеды, что существенно снижает выбросы выхлопных газов.

Казахстан и здоровый образ жизни

По статистике, в 2020 году спортом на постоянной основе занимались 30% казахстанцев, что существенно ниже, чем в Европе. Хотя показатель растет – в 2014 году спортом занимались всего 25% казахстанцев.

На это есть разные причины: слабая пропаганда спорта среди населения, недостаточная освещенность вопроса в СМИ, да и недостаточные вложения в спорт – в городах по-прежнему не хватает велосипедных дорожек. Хотя и намечается позитивная тенденция – так, в 2018 году Министерство здравоохранения обещало ежегодно тратить на пропаганду ЗОЖ 2,3 млрд тенге и сейчас разрабатывает новую концепцию ЗОЖ.

Отсутствие культуры питания тоже играет большую роль. Традиционная казахстанская еда не очень полезна, так как состоит из мяса и молочных продуктов, которые ВОЗ советует употреблять лишь пару раз в неделю. Детей не учат правильному питанию в школах, да и в СМИ об этом говорят недостаточно. Имеет значение и уровень развития сельского хозяйства, государственная поддержка фермерства. Овощи и фрукты, выращенные в экологичной среде и в малых объемах, будут куда полезнее магазинных, а с поддержкой государства – и более доступны.

Доступная альтернатива ЗОЖ

Одномоментно перейти на ЗОЖ по всем правилам – задача практически невыполнимая. Поэтому более эффективной альтернативой выступает концепция снижения вреда, набирающая популярность во многих странах – а теперь и у нас. Ее суть – не запреты, а постепенное снижение вреда здоровью.

Чтобы снизить вред от несбалансированного питания, концепция рекомендует сократить количество сахара, соли и трансжиров.

Курильщикам рекомендуют отказаться от традиционной сигареты в пользу бездымных продуктов – электронных сигарет или нагреваемого табака, поскольку, хоть никотин и вызывает привыкание, основной вред наносит не он, а дым сигареты. Горящий табак выделяет около 6000 химических элементов, 69 из которых считаются канцерогенными.

Снизить вред от алкоголя тоже можно – рекомендуется выбирать менее крепкие напитки, например пиво и коктейли до 20%.

Полезные рекомендации по снижению вреда вы можете получить на веб-портале проекта "ниЖевред". Там вы найдете советы экспертов, новейшие исследования и ценный опыт других людей.

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