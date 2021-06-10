Две смерти на одном месте произошли в Караганде

Женщина умерла 6 июня, мужчина - 8 июня.

Карагандинская общественность обсуждает сразу две смерти, случившиеся на одном месте, передает zakon.kz.

Как пишет паблик patriotkaragandy, 8 июня на рынке "Горняк" скончался экспедитор фирмы.

По неофициальным данным, экспедитор занес товар в социальный павильон и, спускаясь по лестнице, взялся за железные перила. И эти перила якобы ударили смертельно током. При каких обстоятельствах могло быть поражение током, выясняем. Официальную причину смерти мужчины пока врачи не разглашают. У молодого человека осиротели двое детей. Ему было 32 года, звали Улан Шайкенов, - сообщается в instagram-канале.

В акимате Караганды информацию о смертельном ударе током попросили не воспринимать на веру. По их данным и полиции, предварительная причина смерти - проблемы со здоровьем.

Предварительная версия смерти - состояние здоровья мужчины. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие. Просим не делать преждевременные выводы и не распространять непроверенную информацию, - отметили в акимате Караганды.

При этом в акимате Караганды сообщили, что на сегодняшний день в районе социального павильона (остановка "Горняк") никакие работы не ведутся, фактов повреждения кабеля не было. Возле павильона электрических кабелей не обнаружено.

Позже стало известно, что это не первая смерть на данном месте. Со слов очевидцев, в этом же месте 6 июня внезапно умерла 36-летняя женщина.

Действительно, 6 июня был обнаружен труп 36-летней женщины в этом же районе. Причина ее смерти - болезнь сердца - "дилатационная кардиомиопатия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

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