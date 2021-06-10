В Южной Корее пятиэтажка рухнула на автобус с людьми

Погибли восемь пассажиров.

В Южной Корее в городе Кванджу сносимая пятиэтажка рухнула прямо на автобус с людьми, передает zakon.kz.

Как сообщает pravda.com.ua, на месте трагедии велись работы по сносу пятиэтажного дома, который обрушился. Это произошло в тот момент, когда на остановке остановился автобус. Там были 17 человек. Девять пассажиров погибли. Остальные получили серьезные травмы.

Известно, что рабочих эвакуировали с места еще до обрушения здания. Некоторые из них сообщили следователям, что перекрыли пешеходные дорожки возле здания незадолго до обрушения, пишет BBC.

По словам владельца магазина, расположенного напротив рухнувшего здания, это было похоже на землетрясение.

Я не мог разглядеть дорогу - как будто все окуталось туманом. Потом я проверил запись с камеры наружного наблюдения и увидел, что здание рухнуло на автобус, - сказал он.

Сейчас полиция устанавливает причину ЧП.

СМИ вспоминают, что в 1995 году в Южной Корее произошла одна из крупнейших трагедий мирного времени, когда в результате обрушения пятиэтажного торгового центра "Сампун" в Сеуле погибли более 500 человек.

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