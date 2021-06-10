Полицейский погиб в ДТП на трассе в ЗКО

Он был за рулем.

28-летний сотрудник полиции погиб в аварии на трассе Уральск-Аксай, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Мой ГОРОД", сотрудник полиции был за рулем.

Как рассказали в пресс-службе ДП области, опрокидывание автомобиля марки ВАЗ-2110 произошло на 25 км трассы Уральск- Аксай 9 июня в 19.45.

28-летний сотрудник областного батальона патрульной полиции не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. От полученных травм он скончался в больнице. Рядом с ним находились двое пассажиров, которые не пострадали, - пояснили в пресс-службе.

В полиции дополнили, что по данному факту начато досудебное расследование.

Меньше месяца назад на трассе Уральск-Таскала произошел аналогичный случай. Тогда с рулевым управлением не справился сотрудник управления полиции города Мержан Бисенгалиев. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте.

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