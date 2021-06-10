Бауыржан Азанов: Адвокатура должна быть полностью отделена от государства

Институт адвокатуры должен быть независимым от органов власти и управления.

Только институт репутации, только человеческая этика, только основанная на ней профессиональная этика смогут отрегулировать все отношения, связанные с представительством адвокатов в судах и других госорганах, а не вмешательство государство в эти отношения. Об этом и другом читайте в интервью адвоката коллегии адвокатов Павлодарской области, члена комиссии Республиканской коллегии адвокатов по защите прав адвокатов Бауыржана Азанова, сообщает zakon.kz.

Конституционный совет, рассмотрев обращение Президента Казахстана о проверке на соответствие Конституции норм Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", вынес постановление о признании конституционным данного закона. Своим видением дальнейшего развития института адвокатуры в Казахстане поделились представители адвокатского сообщества.

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- Бауыржан Аскербекович, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу решения Конституционного совета.

- Конституция Республики Казахстан признает, что у граждан страны есть право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе на гарантированную государством бесплатную в установленных законом случаях.

4 июня 2021 года Конституционный Совет, рассмотрев обращение Президента Казахстана о проверке на соответствие Конституции норм Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", вынес постановление о признании конституционным данного закона. Как вы знаете, этот закон был принят Парламентом пару месяцев назад, 8 апреля.

- Что вызвало недоумение у большей части адвокатского сообщества?

- Конституционный Совет признал временное регулирование самоуправляемой, самофинансируемой организации в лице института адвокатуры со стороны государства допустимым. А мы с вами знаем из жизни, что нет ничего постоянного, чем временное в условиях нашей страны.

Вся история человечества говорит о том, что институт адвокатуры должен быть независимым от органов власти и управления.

Хотелось бы обратить ваше внимание, что даже такое постсоветское государство как Российская Федерация полностью отделила адвокатуру от государства. В России государство не выдает лицензии на занятие адвокатской деятельностью тому или иному лицу в отличие от Казахстана, где они до сих пор выдаются государственным органом – Министерством юстиции. О какой независимости адвокатуры можно говорить при таком раскладе сил, когда государство выдает лицензии адвокатам и может также легко их отобрать.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил, что "адвокатура должна быть сильной и независимой".

Так вот, чтобы адвокатура была сильной и независимой, необходимо отпустить адвокатуру из-под государственной опеки, полностью отделить адвокатуру от государства, дав возможность территориальным коллегиям адвокатов самим решать, кому выдавать лицензии на занятие адвокатской деятельностью, а у кого отбирать.

- На что вы еще обратили внимание?

- Возвращаясь к постановлению Конституционного Совета, обратил внимание на недостаточную четкость изложения и несогласованность отдельных его положений со смежными нормами, которые могут создавать условия для их неоднозначного понимания и ненадлежащего применения.

Каждый школьник знает, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан. Так почему именно в этом случае, связанном с законодательными актами по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, можно временно забыть о прямом действии Основного Закона страны?!

В ряде нормативных постановлений Конституционный совет указывал, что закон, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина, должен соответствовать требованиям юридической точности и предсказуемости последствий, то есть его нормы должны быть сформулированы с достаточной степенью четкости и основаны на понятных критериях, позволяющих со всей определенностью отличать правомерное поведение от противоправного, исключая возможность произвольной интерпретации положений закона (от 27 февраля 2008 года № 2, от 11 февраля 2009 года № 1, от 7 декабря 2011 года № 5, от 11 июня 2014 года № 2 и другие).

Деятельность адвокатского сообщества не может осуществляться в рамках принятого профильного закона, поскольку применимость норм права достигается при условии наличия взаимосвязи норм права, фиксирующих процесс применения.

​Пункт 2 статьи 74 Конституции гласит, что законы и иные нормативные правовые акты, признанные неконституционными, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, должны быть отменены и не подлежат применению.

Именно поэтому я полагал бы, что данные нормы, касающиеся деятельности института адвокатуры, не могут быть введены в действие, поскольку противоречат статье 2 Конституции РК. Считаю, что необходимо отменить положения изменений и дополнений по передаче регулирования оказания юридической помощи на подзаконный уровень.

Относительно охраны профессиональной тайны юридическими консультантами я убежден, что это является фундаментом деятельности по защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Что же касается лишения лицензии на занятие адвокатской деятельностью, могу только повториться: это не должно быть компетенцией государства, а должно входить только в компетенцию самих коллегий адвокатов.

Ярким примером конфликта законов и подзаконных актов является пример со статьей 35 Закона РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", где установлен запрет на досмотр адвоката. При этом при входе в здания правоохранительных органов у нас требуют показать содержимое наших портфелей, а в следственных изоляторах нас вообще досматривают, читают содержание документов, и это регламентировано какими-то ведомственными нормативными актами.

- Какие, на ваш взгляд, меры должен принять Конституционный совет?

- Считаю, что нужно принять любые меры для полного, безоговорочного отделения института адвокатуры от государства, для создания полностью независимого, самостоятельного института адвокатуры.

Причем в этом должен быть заинтересован буквально каждый, ведь это касается такого фундаментального права человека как право на защиту, гарантированного государством, касающегося любого человека.

Безусловно, каждый, кто попал в орбиту гражданского или уголовного судопроизводства, имеет полное право на получение качественной, высококвалифицированной юридической помощи. Но, к сожалению, не всегда люди получают такую помощь.

- Почему?

- В первую очередь, это связано с тем, что институт репутации до сих пор не получил должного развития в нашем обществе.

Только институт репутации, только человеческая этика, только основанная на ней профессиональная этика смогут на уровне общественных отношений отрегулировать все отношения, связанные с представительством адвокатов в судах и других государственных органах, а не вмешательство государство в эти отношения.

Государству необходимо, наконец, понять, что постоянное вмешательство в эту деятельность только парализует ее.

Чтобы создать эффективный институт адвокатуры, необходимы соответствующие человеческие ресурсы, которые смогут оказывать качественную юридическую помощь людям, а значит, необходимо снова и снова думать над тем, как развить институт репутации в обществе и, конечно же, создать подлинно независимый институт адвокатуры в стране.

Предлагаемые новеллы в законе противоречат фундаментальным началам и минимальным стандартам оказания юридической помощи, признаваемым во всем мире, обеспечивающим общие условия реализации прав и обязанностей гражданина и человека.

И хотел бы добавить, это мое личное субъективное мнение относительно происходящих вокруг институт адвокатуры событий.

Торгын Нурсеитова

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