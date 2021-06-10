Спасая баранов чабан едва не сорвал автогонку в Мангистау

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Инцидент произошел 10 июня.
В Сети появилось видео инцидента на "Ралли Казахстан-2021", сообщает zakon.kz.
По данным издания "Лада", житель Мангистауской области перекрыл дорогу на своем автомобиле для участников гонки.
Инцидент произошел 10 июня.
Этот парень очень переживает за безопасность своих баранов и пытался препятствовать старту автомобилей, - сообщили в пресс-службе ралли.
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