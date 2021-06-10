Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Спасая баранов чабан едва не сорвал автогонку в Мангистау

Фото: lada.kz 10 июня 2021, 15:14

Инцидент произошел 10 июня.

В Сети появилось видео инцидента на "Ралли Казахстан-2021", сообщает zakon.kz.

По данным издания "Лада", житель Мангистауской области перекрыл дорогу на своем автомобиле для участников гонки.

Инцидент произошел 10 июня.

Этот парень очень переживает за безопасность своих баранов и пытался препятствовать старту автомобилей, - сообщили в пресс-службе ралли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Прокачиваем интимные мышцы и не только в транспорте и в офисе
Скриптонит заболел COVID-19