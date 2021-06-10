Прогноз погоды по Казахстану на 11 июня 

Ожидаются дожди и грозы.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 11 июня, сообщает zakon.kz.

На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на юго-востоке в горных районах – сильный дождь. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, в горных районах – шквал.

В Алматинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – шквал.

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

В Актюбинской, ночью в Мангистауской, днем в Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, в отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в ведомстве.

В Нур-Султане переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью+17+19°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15 -20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

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