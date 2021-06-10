Странная смерть в Караганде: названа причина

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате поражением электрическим током.

Названа причина смерти мужчины на рынке в Караганде, передает zakon.kz.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что по факту несчастного случая 9 июня, когда на остановке "Горняк" был обнаружен труп 33-летнего мужчины, начато расследование по статье 306 УК РК - "выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила в результате поражением электрическим током. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в полиции.

Отметим, что 6 июня в этом же районе был обнаружен труп 36-летней женщины. Судмедэкспертиза установила: причиной ее смерти стала болезнь сердца - "дилатационная кардиомиопатия".

Поэтому отсутствуют все основания для предположений и слухов, что женщина тоже погибла от поражения электрическим током, - резюмировали в полиции.

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