Аким СКО встретился с работниками проблемного предприятия ТОО "Тиолайн"

Ситуация находится на контроле.

В адрес акимата СКО поступило обращение Долгалева Даниила Викторовича о том, что работники Обуховского ГОК хотят провести митинг в связи с прекращением Министерством индустрии РК контракта с ТОО "Тиолайн".

В настоящее время на территории области введен запрет на проведение любых массовых мероприятий с большим скоплением людей. Кроме того, обращение о проведении митинга подано с нарушением норм законодательства о мирных собраниях.

Поэтому, чтобы не подвергать простых работников, нарушению закона, аким области Аксакалов решил лично встретиться с работниками и обсудить возникшую ситуацию со всеми заинтересованными лицами. Основная причина нестабильной работы ГОК заключается в коммерческих спорах среди учредителей предприятия, которые длятся уже более 10 лет, - сообщили в акимате области.

По информации пресс-службы акимата, учредителям неоднократно предлагалось сесть за стол переговоров и решить внутренние споры из-за которых страдают рядовые работники.

Открыто говоря, акимат не является стороной конфликта.

Судебных споров между акиматом области и ТОО "Тиолайн", а также гражданином В.И.Долголевым нет.

В компетенцию акимата не входят вопросы выдачи разрешения на разведку и добычу твердых полезных ископаемых. Контроль над выполнением контракта с ТОО "Тиолайн" осуществляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, - отметили в ведомстве.

19 марта Министерством индустрии и инфраструктурного развития в адрес ТОО "Тиолайн" направлено уведомление о расторжении контракта недропользования за систематическое неисполнение контрактных условий.

Основанием досрочного прекращения действия контракта явилось не устранение Товариществом нарушений обязательств по контракту, а именно:

− неисполнение финансовых обязательств (затраты на разведку, добычу, переработку, инженерные изыскания, рекультивацию) (план – 39,6 млрд тенге, факт – 12,9 млрд тенге);

− не в полном объеме производятся инвестиции на недропользование (план – 21,4 млрд тенге, факт – 9,4 млрд тенге);

− не в полном объеме производятся затраты на добычу (план – 27 млрд тенге, факт – 6,3 млрд тенге);

− не в полном объеме производится исполнение отчислений в ликвидационный фонд (план – 234,7 млн тенге, факт – 0,4 млн тенге);

− не производятся отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры (план – 707,3 млн тенге, факт – 77,7 млн тенге);

− не в полном объеме осуществляется финансирование обучения, повышения квалификации и переподготовки работников (план – 384,3 млн тенге, факт – 332,2 млн тенге).

Кроме того, по результатам налоговой проверки Товариществу произведено доначисление по налогу на добычу полезных ископаемых на сумму 272,5 млн. тенге (в т.ч. пеня – 30,9 млн тенге).

На сегодня задолженность Товарищества по налогам составляет 47 млн тенге, по социальным отчислениям – 35 млн тенге. Все эти нарушения и привели к разрыву контракта.

Акимат области заинтересован и готов помогать в развитии Обуховского ГОК, в скорейшем возвращении на рабочие места. Ситуация находится на контроле.

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