Заявление главы Антикора о взятках обсуждают казахстанцы

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Казахстанцы обсуждают в Facebook "заявление" главы Антикоррупционной службы, сообщает zakon.kz.

Пользователи отмечают, что Марат Ахметжанов предложил декриминализовать взятки меньше девяти миллионов тенге. Их якобы следует считать подарками.

Источником новости является сатирический аккаунт. Стоит отметить, что на этой странице не публикуются реальные новости.

Из этого следует, что новость о предложении Марата Ахметжанова ненастоящая. Кроме того, на официальном сайте Агентства по противодействию коррупции сообщений о планах подобного рода нет, - говорится на странице в Stopfake.

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