Чем опасно солнечное затмение 10 июня

В такой день все будет непродуктивно.

Какие проблемы могут обостриться в период солнечного затмения, рассказала астролог Светлана Драган, сообщает zakon.kz.

10 июня казахстанцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление. Максимальная фаза затмения начнется в 18:26 по времени Алматы и будет наблюдаться на 67 градусов з.д, и +81 градус с.ш. Начало затмения – в 17:44, конец затмения – в 19:55. В Алматы затмение можно будет наблюдать в частичной фазе около 18-20 процентов. В максимальной фазе высота составит 20 процентов.

В такой день все будет непродуктивно. Это касается личной и общественной жизни. Все попытки выяснить отношения будут слишком эмоциональны, не совсем объективны. Эта необъективность друг к другу может надолго затянуть конфликт, а то и вообще разлучить людей. Поэтому не стоит сейчас воспринимать все, что будет происходить, как реальность. Это испорченное радио.

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Казахстанцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление

По ее словам, происходящие можно назвать затмением кривых зеркал. Могут происходить ситуации, которые, казалось бы, хороши для опыта, к чему-то возвращают, помогают что-то осознать, но на самом деле этот опыт тоже как кривое зеркало. Здесь важно не обмануться, не купиться на какую-то ложную информацию, не сделать ложных шагов.

В это время может барахлить любая техника, могут быть проблемы в пути: с билетами, с документами. Не стоит начинать какие-то дела и давать чему-либо оценку. Нужно понимать, что эта провокационная картина создается, чтоб сбить вас с толку. Лучше быть наблюдателем и не очень доверять тому, во что вас попытаются вовлечь.

Все важные вопросы лучше всего решать после 22 июня.

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