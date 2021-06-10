Конная экспедиция стартовала в Акмолинской области

На каждом пункте к всадникам могут присоединиться все желающие.

Сегодня, впервые в истории страны, в Акмолинской области стартовала конная экспедиция "Нур-Султан - Жидебай", посвященная 30-юбилею Независимости Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Как отмечает управление внутренней политики, многодневная конная экспедиция, направленная на популяризацию "культуры верховой езды" и привитие молодежи интереса к истории, сакральным местам и верховой езде, будет продолжаться до конца месяца.

15 всадников совершат путешествие длинною в 1000 километров по перспективным туристическим маршрутам Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей и окрестностей г. Нур-Султан. В составе участников - историки, медицинские работники, представители СМИ, поэты из 5 регионов.

На торжественной церемонии открытия мероприятия в урочище Бозок на территории пристоличного Целиноградского района приняли участие представители Министерства культуры и спорта РК, Национального музея РК, местного заповедника-музея, творческой интеллигенции и историки.

По словам руководителя поездки, журналиста Ержана Жаубая, главная цель - продвижение конного туризма как культурного наследия предков.

Мы планируем приехать в Жидебай примерно через 20 дней. Во время конного тура мы проедем более 15 населенных пунктов 4 регионов. В частности, мы хотим посетить мавзолеи Олжабай батыра, Едиге би, Машхур-Жусупа Копеевича, Бухар жырау, место Кояндинской ярмарки, музей Торайгырова и других. Тур мы хотим окончить в мавзолее Абая-Шакарима. Сейчас мы находимся на отправной точке – на месте древнего городища Бозок, - рассказал спикер.

На каждом пункте к всадникам могут присоединиться все желающие.

Напомним, что поездка планировалась в прошлом году, в рамках 175-летия Абая Кунанбайулы. Однако в связи с распространением пандемии была перенесена будущий год.

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