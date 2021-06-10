Пьяный мужчина затеял драку с несколькими полицейскими

В Мангистауской области полицейские остановили машину для проверки документов, но пассажиру это очень не понравилось.

Видео конфликта пассажира авто с сотрудниками полиции обсуждают в соцсетях. Инцидент произошел в Мангистауской области. В полиции прокомментировали произошедшее, передает zakon.kz.

В Мангистау здоровый мужик устроил драку с копами. Он сидел на заднем сидении машины, которую остановили полицейские. Сидел и трезвел. Ему, конечно же, не понравилось то, что копы позволили себе остановить его. Он вышел и начал буянить, а усмирять его пришлось семерым полицейским. Мужчину оштрафовали за неповиновение. Водителю прописали административное нарушение за отсутствие страховки, - сказано в описании к видео.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что это произошло 8 июня.

В 21.30 при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции Актау остановлена автомашина LADA Priora для проверки документов, - сообщили в полиции.

Выяснилось, что у водителя авто не оформлен страховой полис.

Во время беседы с водителем из машины вышел пассажир. Он стал вести себя агрессивно, выражал недовольство тому, что их остановили, требовал отпустить водителя и затеял драку.

Противоправные действия агрессивного пассажира, который был в состоянии алкогольного опьянения, пресечены. На него составлен протокол по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного или специального государственного органа". Материал направлен в суд. В отношении автовладельца составлен административный протокол по статье 230 части 2 КоАП РК, - сообщили в ДП.

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