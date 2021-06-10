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Часть проспекта Суюнбая перекроют в Алматы на 5 дней

Фото: 365.info 10 июня 2021, 17:04

Горожан попросили корректировать свой маршрут заранее.

В Алматы частично перекроют проспект Суюнбая на несколько дней, сообщает zakon.kz.

В связи с продолжением дорожных работ с 10 по 15 июня с 8:00 до 19:00 участок дороги по проспекту Суюнбая от проспекта Рыскулова до улицы Баянаульской будет временно частично перекрыт, — говорится в сообщении Управления городской мобильности.

В управлении попросили горожан корректировать свой маршрут заранее.

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