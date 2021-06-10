Часть проспекта Суюнбая перекроют в Алматы на 5 дней

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Горожан попросили корректировать свой маршрут заранее.
В Алматы частично перекроют проспект Суюнбая на несколько дней, сообщает zakon.kz.
В связи с продолжением дорожных работ с 10 по 15 июня с 8:00 до 19:00 участок дороги по проспекту Суюнбая от проспекта Рыскулова до улицы Баянаульской будет временно частично перекрыт, — говорится в сообщении Управления городской мобильности.
В управлении попросили горожан корректировать свой маршрут заранее.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!